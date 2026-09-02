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Зірвана атака дронів на аеропорт у Лейпцигу має “всі ознаки державного тероризму”, – Каллас

Зараз готуються до ухвалення нові санкції проти ще 1600 об'єктів російського військово-промислового комплексу.

Зірвана атака дронів на аеропорт у Лейпцигу має “всі ознаки державного тероризму”, – Каллас
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що зірвана атака безпілотників на аеропорт Лейпциг-Галле має “всі ознаки державного тероризму”. Раніше Німеччина звинуватила Росію в інциденті.

Про це повідомляє Politico.

Виступаючи на зустрічі міністрів закордонних справ блоку в ірландському Віклоу, Каллас сказала, що висновки Німеччини стали “дуже сильним сигналом” і відзначила єдність урядів ЄС у підтримці Берліна.

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“Ми вже викликали російського посла, як і багато держав-членів. Ми обговоримо, що ще ми можемо зробити”, – сказала вона.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав напад частиною “тривалої спроби Кремля дестабілізувати Європейський Союз, його демократичні процеси” та послабити підтримку України.

“Ми не залишимо такий серйозний акт без наслідків”, – сказав Барро, додавши, що Франція підтримає пропозиції Німеччини щодо санкцій та запропонує заходи проти ще низки російських суден.

Міністр закордонних справ Ірландії Гелен Макенті заявила, що Європа вийшла за рамки просто розмов про “гібридні загрози”.

Каллас додала, що зараз готуються до ухвалення нові санкції проти ще 1600 об'єктів російського військово-промислового комплексу.

  • Берлін офіційно звинуватив Москву в інциденті 4 серпня, під час якого три безпілотники з вибухівкою виявили поблизу аеропорту Лейпциг-Галле. Німеччина оголосила про дипломатичні заходи у відповідь та планує домагатися нових санкцій ЄС. Росія заперечує будь-яку причетність.
  • Перший безпілотник виявили неподалік українського вантажного літака "Антонов". За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак. Водночас його детонатор, імовірно, не спрацював.
  •  Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло. Однак наразі слідчі дедалі більше сумніваються, що пошкодження літака справді спричинив дрон. 
  • 14 серпня німецькі слідчі виявили третій безпілотник, який, імовірно, був пов’язаний із невдалою спробою атаки на аеропорт Лейпциг/Галле. Неподалік знайшли сліди військової вибухової речовини.
  • Американська розвідка пов’язала дрон на німецькому аеродромі в Лейпцигу із російським ГРУ.
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