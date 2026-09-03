Розвідка: Росія вербує данців для підготовки диверсій проти оборонних компаній

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Російські спецслужби намагаються вербувати громадян Данії для допомоги в підготовці диверсій проти данських оборонних підприємств, зокрема тих, що мають зв’язки з Україною.

Про це заявила данська Служба безпеки та розвідки (PET), пише Reuters.

За словами керівника контррозвідки PET Еміля Грешольма, російські спецслужби не лише планують диверсії проти оборонної промисловості в Європі, а й готують конкретні операції.

"Ми бачимо, що данські компанії також є цілями конкретного російського планування диверсій, а російські спецслужби активно готують акти диверсій, спрямовані проти оборонної промисловості Данії", – сказав Грешольм.

PET виявила випадки, коли росіяни намагалися залучати данців через соціальні мережі та ігрові платформи. Потенційним завербованим могли доручати, зокрема, фотографувати підприємства або об’єкти інфраструктури. Такі матеріали можуть використовуватися для підготовки майбутніх диверсій.

У данській розвідці наголосили, що особливу небезпеку становить залучення звичайних громадян, які можуть співпрацювати з російськими спецслужбами як свідомо, так і не усвідомлюючи справжньої мети завдань.