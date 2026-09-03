У Мюнхені кинули запальні суміші на будмайданчик біля штаб-квартири оборонної компанії

У Мюнхені невідомі вночі атакували будівельний майданчик поблизу штаб-квартири технологічної компанії Rohde & Schwarz, яка, зокрема, працює у сфері безпеки та комунікацій для військових і державних структур.
Про це повідомляє німецький телеканал BR.
Баварське земельне управління кримінальної поліції розглядає подію як можливу спробу нападу з політичним мотивом.
Інцидент стався близько опівночі в районі Берг-ам-Лайм. За словами очевидця, з автомобіля на територію будівництва викинули кілька запальних пристроїв. Один із них загорівся біля будівельних контейнерів неподалік штаб-квартири Rohde & Schwarz.
Поліцейські, які прибули на місце, швидко загасили пожежу. Унаслідок займання ніхто не постраждав, а збитки виявилися незначними. Ще один запальний пристрій, який не спрацював, правоохоронці виявили на місці.
Невдовзі після нападу поліція затримала двох підозрюваних – 28-річну жінку та 38-річного чоловіка, обидва мають громадянство Болгарії. Їх зупинили на автозаправці неподалік. Наразі правоохоронці встановлюють, чи пов’язані затримані з нападом, а також з’ясовують можливі мотиви.
- У 2021 році невідомі підпалили електричний кабель, прокладений у будівельному котловані неподалік від Rohde & Schwarz. Унаслідок саботажу без електропостачання залишилися близько 20 тисяч домогосподарств у східній частині Мюнхена. Саме підприємство тоді не постраждало.
- Також німецькі слідчі ідентифікували двох підозрюваних у спробі підриву українського транспортного літака на території аеропорту Лейпциг/Галле на початку серпня. До організації злочину причетні уродженець Росії з латвійським паспортом та громадянин Білорусі, який також має російське громадянство.