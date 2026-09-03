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У США літак з міністром на борту здійснив аварійну посадку через пожежу у двигуні

Пілоти продемонстрували високий професіоналізм.

У США літак з міністром на борту здійснив аварійну посадку через пожежу у двигуні
Марквейн Маллін під час робочої поїздки
Фото: EPA/UPG

Літак берегової охорони США з міністром внутрішньої безпеки Марквейном Малліном на борту був змушений сісти в аеропорту Вашингтона імені Рональда Рейгана через відмову двигуна.

Як пише The Wall Street Journal, борт, який відомство експлуатує з 2002 року, сідав на одному двигуні, в той час як інший вже палав. Завдяки вдалим діям пілотів ніхто з 14 пасажирів, серед яких були посадовці міністерства внутрішньої безпеки, не постраждав. 

Маллін після приземлення відзначив, що аварійна посадка відбулася спокійно та без паніки, і подякував екіпажу за високий рівень роботи. 

Цікаво, що попередня очільниця міністерства Крісті Ноем під час свого перебування на посаді придбала для відомства два нових літаки берегової охорони замість застарілого, на який вже давно скаржилися чиновники. Незрозуміло, чому Маллін здійснював робочу поїздку не на одному з нових бортів.

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