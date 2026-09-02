Рубіо: США і Україна обговорюють ліцензію на виробництво ракет до систем Patriot

США ведуть переговори з Україною щодо надання ліцензій на локальне виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє «Європейська правда».
Водночас очільник американського дипломатичного відомства наголосив, що отримання ліцензії не розв'яже нагальних потреб України у короткостроковій перспективі. За його словами, зведення спеціалізованих заводів та налагодження випуску настільки складної зброї є тривалим процесом, який вимагає кількох років.
Рубіо підтвердив, що країни продовжують діалог щодо цього питання, однак підкреслив необхідність пошуку додаткових рішень для задоволення поточних оборонних потреб України.
- Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети “Іскандер-М”, “Кинджал” і “Циркон”, що летять балістичною і квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.
- Володимир Зеленський раніше заявив, що за три роки постачання Україні ракет Patriot знизилося більш ніж удвічі.
- На зустрічі Зеленського і Дональда Трампа у липні американський лідер сказав, що США обдумають питання про надання ліцензій на виробництво ракет до Patriot.
- Видання Financial Times згодом повідомило, що США досі не ухвалили остаточного рішення щодо передачі Україні технологій.
- Невдовзі Трамп висловив обережнішу позицію щодо виробництва перехоплювачів - глава Білого дому сказав, що «це надзвичайно потужна зброя, і ми маємо бути дещо обережними щодо того, кому надаємо ліцензію».
- У травні цього року Польща отримала попередню згоду від Державного департаменту США на виробництво ракет до комплексів Patriot. Країна заявила, що має необхідну виробничу спроможність і готовність розпочати на своїй території випуск PAC-3 для систем ППО.