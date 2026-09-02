Рубіо: США і Україна обговорюють ліцензію на виробництво ракет до систем Patriot

Держсекретар наголосив, що це не розв'яже нагальних потреб України у короткостроковій перспективі.

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США ведуть переговори з Україною щодо надання ліцензій на локальне виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє «Європейська правда».

Водночас очільник американського дипломатичного відомства наголосив, що отримання ліцензії не розв'яже нагальних потреб України у короткостроковій перспективі. За його словами, зведення спеціалізованих заводів та налагодження випуску настільки складної зброї є тривалим процесом, який вимагає кількох років.

Рубіо підтвердив, що країни продовжують діалог щодо цього питання, однак підкреслив необхідність пошуку додаткових рішень для задоволення поточних оборонних потреб України.