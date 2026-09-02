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Кілька країн ЄС зобов’язалися надати Україні більше засобів ППО, – Каллас

Каллас заявила, що 6,1 млрд євро вже схвалено, але цього недостатньо.

Кілька країн ЄС зобов’язалися надати Україні більше засобів ППО, – Каллас
Фото: EPA/UPG

Під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Ірландії кілька країн узяли на себе зобов’язання надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас на пресконференції після зустрічі, пише Укрінформ.

Каллас наголосила, що Москва не змінила своїх воєнних цілей, а останні російські удари по Києву, за її словами, свідчать про небажання Росії досягати миру.

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"Завдяки кредиту на підтримку України ми розподілили перші 8,47 мільярда євро. Ще 6,1 мільярда євро було схвалено, зокрема на протиповітряну оборону, але цього недостатньо", – сказала Каллас.

Читайте такожКаллас: “деякі країни” мають запаси перехоплювачів до Patriot, “було б добре, якби вони передали їх Україні”

Вона додала, що Україні необхідна також двостороння допомога від держав-партнерів.

"Ми були раді почути сьогоднішні оголошення держав-членів про надання засобів протиповітряної оборони, про які ми так довго просили, для протидії російським ракетам", – зазначила висока представниця ЄС.

На запитання щодо кількості ракет-перехоплювачів, які можуть передати Україні, Каллас відповіла, що деталі оголосять безпосередньо держави, які взяли відповідні зобов’язання.

Вона не назвала конкретної кількості боєприпасів, наголосивши, що відповідні оголошення ще мають зробити країни-постачальники.

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