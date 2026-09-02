Туск назвав підпалом пожежу на заводі польської оборонної компанії

Пожежа на підприємстві польської оборонної компанії Grupa WB у Скаржисько-Каменній сталася внаслідок навмисного підпалу.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск перед засіданням уряду 2 вересня, інформує Rzeczpospolita.

На підприємстві виготовляють системи безпілотних літальних апаратів. За словами Туска, щодо причин займання у Скаржисько-Каменній "немає жодних сумнівів" – йдеться саме про умисний підпал, який він назвав актом саботажу.

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За даними поліції, напередодні спрацювала сигналізація після проникнення на територію одного з приватних підприємств. Правоохоронці, які прибули на місце, виявили займання всередині будівлі. Після гасіння пожежі вони вилучили докази та почали встановлювати обставини події.

До розслідування залучили також польські спецслужби. Речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський пояснив, що через специфіку підприємства та можливість диверсії правоохоронці аналізують вилучені матеріали й перевіряють усі версії.

Водночас Туск заявив, що щодо пожежі на підприємстві JFG Composites у Любліні, яке виробляє компоненти для літальних апаратів, доказів навмисного підпалу наразі немає. Однак слідство не виключає такої версії.

Польський прем’єр також попередив про зростання ризиків для країн регіону. За його словами, найближчі тижні та місяці можуть стати критичними через плани Росії щодо посилення напруженості та дестабілізації у Центральній і Східній Європі.