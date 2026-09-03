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Прем'єр Канади закликав адміністрацію Трампа "припинити створювати меми"

Марк Карні вимагає від Вашингтона серйозного ставлення до торговельних переговорів.

Прем'єр Канади закликав адміністрацію Трампа "припинити створювати меми"
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні та президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Очільник канадського уряду Марк Карні звернувся до американської влади з вимогою припинити спроби демонструвати силу в питанні торговельних відновин між двома країнами та серйозніше ставитися до переговорного процесу.

Як пише Associated Press, прем'єр вважає, що у Білому домі намагаються замість діалогу "створювати меми". Карні наголосив, що відновлення перемовин про торгівлю між США та Канадою можливе лише за тієї умови, що Вашингтон проявить конструктивну позицію.

Карні звинувачує Трампа та його оточення у спробі виторгувати такі умови, за яких канадські компанії "будуть знищені". В Оттаві хочуть, щоб американці "не кидали більше шпильки" і поставилися до припинення торговельного конфлікту відповідально. 

Дональд Трамп на тлі зриву переговорів про нову торговельну угоду з Канадою підвищив для сусідньої країни тарифні мита до 50% та перейменував озеро Онтаріо, замінивши його - принаймні на Google та Apple Мaps для користувачів у США - на "озеро Америка".

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