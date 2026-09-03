Очільник канадського уряду Марк Карні звернувся до американської влади з вимогою припинити спроби демонструвати силу в питанні торговельних відновин між двома країнами та серйозніше ставитися до переговорного процесу.

Як пише Associated Press, прем'єр вважає, що у Білому домі намагаються замість діалогу "створювати меми". Карні наголосив, що відновлення перемовин про торгівлю між США та Канадою можливе лише за тієї умови, що Вашингтон проявить конструктивну позицію.

Карні звинувачує Трампа та його оточення у спробі виторгувати такі умови, за яких канадські компанії "будуть знищені". В Оттаві хочуть, щоб американці "не кидали більше шпильки" і поставилися до припинення торговельного конфлікту відповідально.

Дональд Трамп на тлі зриву переговорів про нову торговельну угоду з Канадою підвищив для сусідньої країни тарифні мита до 50% та перейменував озеро Онтаріо, замінивши його - принаймні на Google та Apple Мaps для користувачів у США - на "озеро Америка".