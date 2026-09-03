Президент Польщі Навроцький почав втрачати рейтинг

Популярність глави держави була на піку під час сварки з Володимиром Зеленським.

Соціологічні опитування у Польщі зафіксували зниження рейтингу довіри населення до президента республіки Кароля Навроцького.

Як пише Polsat News, представник партії "Право і справедливість" досі має підтримку понад половини поляків, але порівняно з липнем кількість його прихильників скоротилася одразу на 5% - до 51%. 40% респондентів висловилися проти політики глави держави, це на 3% більше, ніж посеред літа.

Пік рейтингу президента припав на конфлікт з його українським колегою Володимиром Зеленським щодо суперечливих питань історичного минулого. Рішення позбавити Президента України Ордена Білого Орла різко сприяло підвищенню популярності Навроцького серед праворадикально налаштованого населення.