Президент Польщі Навроцький почав втрачати рейтинг

Соціологічні опитування у Польщі зафіксували зниження рейтингу довіри населення до президента республіки Кароля Навроцького.
Як пише Polsat News, представник партії "Право і справедливість" досі має підтримку понад половини поляків, але порівняно з липнем кількість його прихильників скоротилася одразу на 5% - до 51%. 40% респондентів висловилися проти політики глави держави, це на 3% більше, ніж посеред літа.
Пік рейтингу президента припав на конфлікт з його українським колегою Володимиром Зеленським щодо суперечливих питань історичного минулого. Рішення позбавити Президента України Ордена Білого Орла різко сприяло підвищенню популярності Навроцького серед праворадикально налаштованого населення.
- Команда Навроцького тисне на уряд Дональда Туска, вимагаючи від прем'єра підписати указ президента про виключення Зеленського зі списку кавалерів найвищої державної нагороди Польщі.
- Водночас президент відмовляється публічно засудити напади поляків на українців, які стають дедалі частішим явищем на тлі спроб Навроцького посилити у суспільстві українофобські настрої.