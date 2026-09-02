Книги Жадана та Ілюхи відібрали до короткого списку премії «Ангелус»

Книги «Арабески» Сергія Жадана та «Мої жінки» Юлії Ілюхи увійшли до короткого списку літературної премії Центральної Європи «Ангелус», йдеться на сайті премії.

«Арабески» – збірка з 12-ма оповіданнями про людей, чиї життя змінила війна. Серед героїв – військові, волонтери, цивільні, випадкові знайомі та близькі люди, які намагаються жити далі серед постійної тривоги й невизначеності. Історії поступово переплітаються між собою, створюючи цілісну картину життя під час війни. У них автор має на меті порушити теми пам’яті, втрати, страху, близькості між людьми та потреби бути почутими.

Польський переклад книги, який здійснив Міхал Петрик, опублікувало видавництво «Czarne».

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«Мої жінки» – збірка короткої прози з емоційно напруженими історіями про жіночі голоси, які часто не чують або не хочуть чути.

Над перекладом книги «Мої жінки» працювала Катажина Фішер. Твір польською мовою вийшов друком у видавництві «Коледжу Східної Європи».

Загалом до фіналу вийшли семеро авторів та авторок. Лавреата або лавреатку премії оголосять 17 жовтня на урочистій церемонії у Вроцлаві, під час якої виступить український прозаїк і поет, перший лауреат Angelus Юрій Андрухович разом із польським гуртом Karbido.

Головний приз за перемогу – 150 тисяч злотих. Крім цього, усі автори й авторки, чиї книжки потрапили до фіналу отримають 5 тисяч злотих.

Також передбачена нагорода за переклад у розмірі 40 тисяч злотих.

Про Сергія Жадана:

український письменник, поет, перекладач, рок-музикант, військовослужбовець та волонтер;

автор романів «Депеш Мод», «Ворошиловград», «Месопотамія», «Інтернат», поетичних збірок «Тамплієри», «Антена», «Список кораблів» та інших;

лавреат низки відзнак, серед яких – Премія свободи від німецької фундації Франка Ширрмахера, EBRD Literature Prize , німецька Премія Миру, премія Єжи Ґедройця (2025) та інших;

у березні 2024 року мобілізувався до лав бригади «Хартія» Національної гвардії України, де заснував «Радіо Хартія».

у травні цього року став почесним доктором Вроцлавського університету.

Про Юлію Ілюху:

українська письменниця, поетка, журналістка й волонтерка;

авторка літературних творів для дітей та дорослих, зокрема – «Друга справа Сашка Сірого», «Східний синдром», «Графоманські вірші», «Уроки любові й ненависті» ьта нших;

у 2024-му році стала лавреаткою премії «Книга року ВВС» за «Мої жінки».

її поезію та прозу перекладали англійською, німецькою, італійською, болгарською, угорською, каталонською, польською, шведською, португальською та французькою мовами;

у липні цього року книга «Мої жінки» («My Women») увійшла до літньої добірки Financial Times.

Про премію «Angelus»:

літературна нагорода, яку вручають щороку з 2006 за найкращу прозову книгу, опубліковану польською мовою попереднього року;

лавреатом або лавреткою може стати письменник або письменниця, що походить з країн Центральної Європи;