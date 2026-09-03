У Міннеаполісі у будинку сталася стрілянина, загинуло двоє людей

Директор ФБР Каш Патель заявив, що відомство відреагувало на подію.

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Учора у багатоквартирному будинку в центрі Міннеаполіса сталося стрілянина, в якій загинуло двоє людей. Підозрюваний мертвий.

Про це повідомляє France24.

Окрім того, троє поліцейських отримали травми, повідомили правоохоронці. Двоє з них мають вогнепальні поранення. Стан усіх трьох офіцерів – стабільний.

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Одна з жертв померла на місці події, а інша – після прибуття до медичного центру округу Хеннепін.

Місцеві жителі повідомили, що бачив свого сусіда зі зброєю і чули постріли.

Губернатор Міннесоти Тім Волз написав повідомив, що посадовці штату перебувають на місці події та допомагають місцевим правоохоронним органам реагувати на стрілянину.

Директор ФБР Каш Патель заявив, що відомство відреагувало на подію і “надасть усі необхідні ресурси для допомоги місцевій владі”.