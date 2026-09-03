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Туреччина розпочала розслідування щодо колишнього союзника Ердогана Давутоглу

У Туреччині образа президента є кримінальним злочином, за який передбачене покарання у вигляді до чотирьох років ув’язнення.

Туреччина розпочала розслідування щодо колишнього союзника Ердогана Давутоглу
Колишній прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу
Фото: EPA/UPG

Туреччина розпочала розслідування щодо Ахмета Давутоглу, колишнього прем’єр-міністра та близького соратника президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це пише Bloomberg.

Головна прокуратура Анкари заявила в четвер, що розслідування пов’язане з імовірними образливими висловлюваннями на адресу Ердогана, які Давутоглу опублікував у соціальних мережах.

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У Туреччині образа президента є кримінальним злочином, за який передбачене покарання у вигляді до чотирьох років ув’язнення.

Колись Давутоглу був одним із найближчих і найдавніших соратників Ердогана. Він обіймав різні посади в урядах, очолюваних Ердоганом, зокрема був міністром закордонних справ і прем’єр-міністром. Також він очолював правлячу Партію справедливості та розвитку (AKP).

Поступово Давутоглу почав дистанціюватися від Ердогана напередодні референдуму 2017 року, за підсумками якого в Туреччині було запроваджено президентську систему виконавчої влади.

Згодом він заснував опозиційну партію «Партія майбутнього» (Gelecek Partisi), яка увійшла до опозиційного альянсу, але той не зміг усунути Ердогана від влади на виборах 2023 року.

Минулого місяця Давутоглу оголосив про розпуск своєї партії та відхід із політики.

  • У турецькій провінції Айдин прокуратура розпочала розслідування після публікації в соцмережах місцевої газети з повідомленням "Ердоган помер". У межах справи затримали трьох співробітників видання.
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