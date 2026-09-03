Парламент проголосував за створення трьох ТСК

Комісії займатимуться порушеннями у сфері безпеки населення в період дії воєнного стану, реагування на надзвичайні ситуації та стійкості регіонів і міст, питанням створення системи військової юстиції України та станом північних прикордонних територій України і наслідками Чорнобильської катастрофи.

Сьогодні, 3 вересня, Верховна Рада проголосувала за створення трьох тимчасових комісій.

Про це повідомили у пресслужбі парламенту.

Підтримали створення тимчасової слідчої комісії, яка розслідуватиме можливі порушення у сфері безпеки населення в період дії воєнного стану, реагування на надзвичайні ситуації та стійкості регіонів і міст. За документ № 15561 проголосували 256 народних депутатів.

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Основними завданнями цієї комісії є розслідування обставин щодо захищеності критичної інфраструктури, наприклад, перевірка стану виконання державних та регіональних програм енергетичної стійкості та автономного функціонування об’єктів, перевірка законності та ефективності використання коштів бюджетів та міжнародної допомоги. Комісія оцінюватиме роботу органів влади, місцевих державних адміністрацій (військових адміністрацій) та операторів інфраструктури в умовах тривалих відключень комунальних послуг. Також ТСК перевірятиме виконання рішень РНБО та урядових актів щодо забезпечення безпеки громадян, стану укриттів, систем оповіщення, функціонування «Пунктів незламності» та ефективності евакпід час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Створюють тимчасову спеціальну комісію з питань створення системи військової юстиції України. 274 народні депутати проголосували за відповідний документ №15353.

На цю Тимчасову спеціальну комісію поклали обовʼязки із організації підготовки, попереднього опрацювання та доопрацювання законопроєктів і проєктів інших актів Верховної Ради, що стосуються створення у системі військової юстиції – військових судів, військових прокуратур та військової поліції. Також комісія аналізуватиме практику застосування законодавчих актів з питань запобігання, виявлення та припинення, розслідування та притягнення до відповідальності за військові злочини, вивчатиме роботу органів судової влади України, прокуратури та правоохоронних органів, в тому числі Військової служби правопорядку щодо запобігання, виявлення та припинення, розслідування та притягнення до відповідальності за військові злочини. ТСК вноситиме на розгляд Верховної Ради або профільних комітетів пропозиції щодо планування розвитку законодавства з питань створення та функціонування системи військової юстиції України, подальших напрямків реформування військової юстиції, опрацьованих проектів законодавчих актів та шляхів вирішення похідних від цього проблемних питань

Також підтримують створення тимчасової спеціальної комісії для підготовки питань щодо стану північних прикордонних територій України та наслідків Чорнобильської катастрофи документом №15392, за який проголосували 255 народних депутатів.

На цю комісію поклали такі завдання: вивчення та аналіз питань щодо стану північних прикордонних територій України і території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема: безпекової ситуації; масштабів руйнування та економічних втрат; демографічної ситуації; стану транспортної, медичної та соціальної інфраструктури; стану відновлення житлового фонду; стану функціонування об’єктів критичної інфраструктури; затвердження і виконання планів відновлення та розвитку об’єктів критичної інфраструктури з урахуванням необхідності забезпечення функціонування єдиної державної системи цивільного захисту у період дії воєнного стану.

Також ТСК встановлюватиме та аналізуватиме причини і обставини, що можуть свідчити про неналежне управління північними прикордонними територіями України і територією, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема вивчатиме можливі факти порушення законодавства під час використання коштів державного та місцевих бюджетів, здійснення публічних закупівель, прийняття рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

ТСК займатиметься збором та аналізом інформації про рішення, дії чи бездіяльність органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення безпеки та мінімізації ризиків для цивільного населення, аналізуватиме інформацію, оприлюднену у медіа та в інших джерелах щодо нераціонального та неефективного використання бюджетних коштів під час здійснення публічних закупівель.

ТСК готуватиме пропозиції щодо вдосконалення законодавства з метою підвищення ефективності державної політики у сфері функціонування та розвитку цих територій та аналізуватиме практику застосування законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» державними органами, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами та підготовка на підставі такого аналізу пропозицій і рекомендацій для внесення на розгляд Верховної Ради України.

Також аналізуватимуть законодавство у сфері використання та охорони цих земель.

Наприкінці весни Верховна Рада створила Тимчасову спеціальну комісію з питань використання коштів на побудову фортифікацій і закупівлю безпілотників.