Зеленський: Україна розраховує, що представники Трампа відвідають Київ в найближчі дні

Президент України провів нараду з командою, яка займається перемовинами з представниками Президента Америки. Україна готується до зустрічі з ними в Києві.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

За словами президента, комунікація з американцями триває майже цілодобово і вже є попередні дати зустрічі. Очікується, що представники США проведуть зустрічі в Києві та в Москві.

"Ми розраховуємо на зустріч у найближчі дні. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була і надалі активною. Готові до зустрічей з ними в Україні – на рівні, змістовно", - зазначив Президент.