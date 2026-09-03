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Зеленський: Україна розраховує, що представники Трампа відвідають Київ в найближчі дні

Президент провів нараду з командою, яка займається перемовинами з представниками США.

Зеленський: Україна розраховує, що представники Трампа відвідають Київ в найближчі дні
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України провів нараду з командою, яка займається перемовинами з представниками Президента Америки. Україна готується до зустрічі з ними в Києві.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

 За словами президента, комунікація з американцями триває майже цілодобово і вже є попередні дати зустрічі. Очікується, що представники США проведуть зустрічі в Києві та в Москві.

"Ми розраховуємо на зустріч у найближчі дні. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була і надалі активною. Готові до зустрічей з ними в Україні – на рівні, змістовно", - зазначив Президент.

  • Зеленський провів Ставку: Виробництво перехоплювачів реактивних "шахедів" має прискоритись. Президент наголосив, що українські розвідки мають інформацію щодо планів ворога, і ресурси - щоб дати відповідь на загрозу.
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