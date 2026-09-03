У США надійшла у обіг монета номіналом $1 із зображенням Трампа

Монети є законним платіжним засобом, однак їхній дизайн уже викликав критику.

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Монета номіналом $1 із зображення діючого президента Дональда Трампа, створена на честь 250-річчя Сполучених Штатів, надійшла у обіг.

Про це йдеться у повідомленні Монетного двору США та матеріалі АР.

Над портретом Трампа на одній стороні монети по дузі написано «LIBERTY» («СВОБОДА»), а під ним — «1776 ~ 2026».

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На іншому боці розміщена Велика печатка США із білоголовим орланом, який в одному пазурі тримає стріли, а в іншому — оливкову гілку.

У стрічці, яку орлан тримає у дзьобі, написано «E PLURIBUS UNUM» — латиною «З багатьох — одне». Дизайн цього року схвалила Комісія США з образотворчого мистецтва, членів якої призначив Трамп.

Фото: Монетний двір США Дизайн доларової монети

Раніше президент казав, що ідея розмістити його обличчя на монеті є «дуже незвичною», але водночас заявляв, що для нього це «честь».

Монети є законним платіжним засобом, однак їхній дизайн уже викликав критику. Одна з причин – федеральний закон, який забороняє зображення живого президента на американських грошових знаках.

Водночас у певних випадках міністр фінансів має повноваження дозволяти карбування та випуск спеціальних пам’ятних монет.

Монетний двір США заявив, що нові монети були викарбувані, щоб «вшанувати 250 років великої американської спадщини».

Available for purchase today at 12PM ET: 2026 President Donald J. Trump $1 Coin. These coins are also in circulation, so check your pocket change. Collect them today! #CoinCollecting #America250https://t.co/g4eJes21ER pic.twitter.com/4OqkQ2sa9W — United States Mint (@usmint) September 2, 2026

Рулон із 25 монет коштує $61. Пакунок зі 100 монет коштує $154,50.

Монетний двір США також повідомив, що випадковим чином сховав у деяких рулонах і пакунках спеціальні монети.

На них буде позначка «July 4th» («4 липня»), оскільки саме цього дня вони були викарбувані — у річницю проголошення Декларації незалежності США.