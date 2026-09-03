Санчес заперечив причетність Марокко до прориву мігрантів через до Сеути

Politico зазначає, що є поліцейський звіт, який вказує – Рабат допоміг організувати цей прорив.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заперечив причетність Марокко до прориву мігрантів через кордон до Сеути у липні.

Про це пише Politico.

Видання водночас заявляє, що є поліцейський звіт, який вказує – Рабат допоміг організувати цей прорив.

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Під час позачергового засідання іспанського парламенту, скликаного для вирішення кризи, Санчес відкинув твердження зі звіту про те, що марокканські співробітники служби безпеки керували групами мігрантів на кордоні з Сеутою.

“Я можу запевнити вас, що жодна урядова установа, ні дипломатична служба, ні Європейська комісія, ні будь-яка міжнародна організація не надали іспанському уряду вагомих доказів того, що Марокко спланувало або здійснило цей інцидент”, – сказав Санчес.

“Ніхто не може заперечувати, що цей уряд не боїться протистояти іншим іноземним державам, коли цього вимагає ситуація”, – додав прем’єр-міністр, натякаючи на свої часті сутички з президентом США Дональдом Трампом та прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

“Якби існували вагомі докази, ми б діяли відповідно”, – додав він.

Санчес стикається зі все більшим політичним тиском через кризу в Сеуті. Вчора десятки тисяч людей вийшли у всій Іспанії на протести проти дій уряду у цій ситуації. Навіть члени коаліції прем'єр-міністра піддають сумніву його трактування подій.

Ігноруючи глузування з боку опозиційних законодавців, Санчес наполягає на тому, що Іспанія повинна “продовжувати співпрацю з Марокко” та підтримувати “добросусідські відносини”, щоб депортувати нелегальних мігрантів, які залишаються в Сеуті, та запобігти майбутнім проривам.

Міністр у справах молоді Сіра Рего (представниця лівого блоку “Сумар” – молодшого партнера в урядовій коаліції) заявила: “важко уявити, що 80 000 людей могли бути переміщені на кордон без відома марокканської влади”.

Раніше міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що російські мережі відіграли роль у розгортанні міграційної кризи в Сеуті. Таку позицію він озвучив попри висновки Європейської служби зовнішніх дій (ЄСЗД), яка наразі не має доказів, що масовий наплив мігрантів був спричинений іноземною державною дезінформацією.

У липні понад 70 000 мігрантів нелегально в'їхали до Сеути, сподіваючись потрапити на материкову частину Європи.