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Санчес заперечив причетність Марокко до прориву мігрантів через до Сеути

Politico зазначає, що є поліцейський звіт, який вказує – Рабат допоміг організувати цей прорив.

Санчес заперечив причетність Марокко до прориву мігрантів через до Сеути
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заперечив причетність Марокко до прориву мігрантів через кордон до Сеути у липні.

Про це пише Politico.

Видання водночас заявляє, що є поліцейський звіт, який вказує – Рабат допоміг організувати цей прорив.

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Під час позачергового засідання іспанського парламенту, скликаного для вирішення кризи, Санчес відкинув твердження зі звіту про те, що марокканські співробітники служби безпеки керували групами мігрантів на кордоні з Сеутою.

“Я можу запевнити вас, що жодна урядова установа, ні дипломатична служба, ні Європейська комісія, ні будь-яка міжнародна організація не надали іспанському уряду вагомих доказів того, що Марокко спланувало або здійснило цей інцидент”, – сказав Санчес.

“Ніхто не може заперечувати, що цей уряд не боїться протистояти іншим іноземним державам, коли цього вимагає ситуація”, – додав прем’єр-міністр, натякаючи на свої часті сутички з президентом США Дональдом Трампом та прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. 

“Якби існували вагомі докази, ми б діяли відповідно”, – додав він.

Санчес стикається зі все більшим політичним тиском через кризу в Сеуті. Вчора десятки тисяч людей вийшли у всій Іспанії на протести проти дій уряду у цій ситуації. Навіть члени коаліції прем'єр-міністра піддають сумніву його трактування подій.

Ігноруючи глузування з боку опозиційних законодавців, Санчес наполягає на тому, що Іспанія повинна “продовжувати співпрацю з Марокко” та підтримувати “добросусідські відносини”, щоб депортувати нелегальних мігрантів, які залишаються в Сеуті, та запобігти майбутнім проривам.

Міністр у справах молоді Сіра Рего (представниця лівого блоку “Сумар” – молодшого партнера в урядовій коаліції) заявила: “важко уявити, що 80 000 людей могли бути переміщені на кордон без відома марокканської влади”.

  • У серпні сталася друга спробу прориву, але значно менших масштабів.  Зараз в Сеуті залишаються 5 тисяч мігрантів, 1,2 тисячі із яких — неповнолітні. 
  • Санчес також заявляв, що намагання мігрантів із Марокко потрапити до іспанського анклаву Сеута у Північній Африці є наслідками "гібридних атак" РФ та Ізраїлю. 
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