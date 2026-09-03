Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
ГоловнаСвіт

Трамп заявив про величезні запаси боєприпасів у США і звинуватив Байдена у допомозі Україні

Штати можуть відновити продаж зброї союзникам.

Трамп заявив про величезні запаси боєприпасів у США і звинуватив Байдена у допомозі Україні
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президжент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social різко висловився щодо висвітлення військової операції Штатів в Ірані і стану запасів боєприпасів.

Він запевнив, що країна має майже необмежені запаси боєприпасів середнього та високого класу, яких вистачить для цієї чи будь-якої іншої потенційної війни. 

За його словами, США виробляють і накопичують боєприпаси у нібито невиданих раніше обсягах і готуються до будь-яких сценаріїв, залишаючи зброю собі, а не продаючи її. Втім, незабаром продаж зброї союзникам відновлять, запевнив американський президент.

Також політик стверджує, що адміністрація його попередника Джо Байдена безкоштовно передала Україні значно більше боєприпасів, ніж США використали в Ірані. 

  • Раніше повідомлялося, що США використали більшу частину запасів високоточних далекобійних ракет під час війни з Іраном. Це викликає занепокоєння щодо готовності американської армії до майбутніх конфліктів.
  • Агенція Reuters із посиланням на джерела зазначала, що йдеться передусім про армійські ракети ATACMS та Precision Strike Missile (PrSM). США використали «майже всі» наявні запаси цих боєприпасів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies