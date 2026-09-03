Трамп заявив про величезні запаси боєприпасів у США і звинуватив Байдена у допомозі Україні

Президжент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social різко висловився щодо висвітлення військової операції Штатів в Ірані і стану запасів боєприпасів.

Він запевнив, що країна має майже необмежені запаси боєприпасів середнього та високого класу, яких вистачить для цієї чи будь-якої іншої потенційної війни.

За його словами, США виробляють і накопичують боєприпаси у нібито невиданих раніше обсягах і готуються до будь-яких сценаріїв, залишаючи зброю собі, а не продаючи її. Втім, незабаром продаж зброї союзникам відновлять, запевнив американський президент.

Також політик стверджує, що адміністрація його попередника Джо Байдена безкоштовно передала Україні значно більше боєприпасів, ніж США використали в Ірані.