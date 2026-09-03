Трамп заявив про величезні запаси боєприпасів у США і звинуватив Байдена у допомозі Україні

Президжент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social різко висловився щодо висвітлення військової операції Штатів в Ірані і стану запасів боєприпасів.
Він запевнив, що країна має майже необмежені запаси боєприпасів середнього та високого класу, яких вистачить для цієї чи будь-якої іншої потенційної війни.
За його словами, США виробляють і накопичують боєприпаси у нібито невиданих раніше обсягах і готуються до будь-яких сценаріїв, залишаючи зброю собі, а не продаючи її. Втім, незабаром продаж зброї союзникам відновлять, запевнив американський президент.
Також політик стверджує, що адміністрація його попередника Джо Байдена безкоштовно передала Україні значно більше боєприпасів, ніж США використали в Ірані.
- Раніше повідомлялося, що США використали більшу частину запасів високоточних далекобійних ракет під час війни з Іраном. Це викликає занепокоєння щодо готовності американської армії до майбутніх конфліктів.
- Агенція Reuters із посиланням на джерела зазначала, що йдеться передусім про армійські ракети ATACMS та Precision Strike Missile (PrSM). США використали «майже всі» наявні запаси цих боєприпасів.