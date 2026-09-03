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Польща вводить тимчасові обмеження на польоти у східній частині країни

Обмеження діятимуть із 10 вересня до 9 грудня цього року.

Польща вводить тимчасові обмеження на польоти у східній частині країни
Ілюстративне фото: польські військові
Фото: EPA/UPG

У східній частині Польщі вводять тимчасову обмежену зону. 

Це рішення ухвалило Оперативне командування Збройних сил Польщі для безпеки повітряного простору через війну в Україні. 

Обмеження діятимуть із 10 вересня до 9 грудня цього року. Зона охоплює простір від землі до висоти близько 3 кілометрів, тому нові правила не вплинуть на цивільні пасажирські літаки, які курсують на більших висотах.

У командуванні наголосили, що захист повітряного простору є одним із головних пріоритетів. Введення такої зони дасть підрозділам протиповітряної оборони Польщі необхідну свободу дій для реагування на потенційні загрози і мінімізує вплив на цивільну авіацію.

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