Польща вводить тимчасові обмеження на польоти у східній частині країни

У східній частині Польщі вводять тимчасову обмежену зону.
Це рішення ухвалило Оперативне командування Збройних сил Польщі для безпеки повітряного простору через війну в Україні.
Обмеження діятимуть із 10 вересня до 9 грудня цього року. Зона охоплює простір від землі до висоти близько 3 кілометрів, тому нові правила не вплинуть на цивільні пасажирські літаки, які курсують на більших висотах.
У командуванні наголосили, що захист повітряного простору є одним із головних пріоритетів. Введення такої зони дасть підрозділам протиповітряної оборони Польщі необхідну свободу дій для реагування на потенційні загрози і мінімізує вплив на цивільну авіацію.
- Раніше прем’єр країни Дональд Туск заявив, що Польща не може виключати провокацій Росії проти країн НАТО.