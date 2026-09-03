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​Німеччина розпочала виробництво 5000 ударних дронів для України

Повністю виконати замовлення німецького уряду партнери планують до середини 2027 року.

​Німеччина розпочала виробництво 5000 ударних дронів для України
дрон, фото ілюстративне
Фото: Зоряна Стельмах

Біля Мюнхена розпочали виробництво понад 5000 далекобійних ударних безпілотників для України. 

Виготовленням займається спільне підприємство німецько-американської компанії Auterion і українського розробника Airlogix, передає видання Handelsblatt

Наразі вже створили перші екземпляри, а повністю виконати замовлення німецького уряду партнери планують до середини 2027 року. Вартість контракту джерела в оборонній галузі оцінюють приблизно у 300 млн євро.

Спільне підприємство, яке створили лише у лютому цього року, розраховує на нові замовлення і тривалу співпрацю. Окрім майданчика поблизу Мюнхена, збір дронів розгортають ще на одному заводі у східній частині Німеччини. Фахівці збирають дві моделі БпЛА: середньої дальності й далекобійну, з радіусом дії до 1500 кілометрів.

У цій кооперації Airlogix постачає корпуси і механіку, а Auterion відповідає за програмне забезпечення й операційну систему. Дрони є одноразовими і несуть вибухівку для ураження цілей ворога. Штучний інтелект у програмному забезпеченні допомагає апаратам долітати до цілі навіть в умовах активної роботи ворожих систем електронної боротьби.

Керівник Auterion Лоренц Майєр заявив, що Німеччина отримала лінію виготовлення точної та доступної зброї у великих обсягах. За його словами, перші випробувані системи надійдуть в Україну вже цього року. 

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