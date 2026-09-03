Німеччина додатково виділила 250 млн євро до Фонду підтримки енергетики України

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Німеччина збільшила фінансування Фонду підтримки енергетики України на 250 млн євро. Таким чином, загальний внесок країни до Фонду сягнув 807 млн євро.

Про це в Telegram повідомив перший віце-прем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Німеччина залишається найбільшим донором Фонду. Нове фінансування має посилити стійкість української енергетичної системи напередодні опалювального сезону, який Україна зустрічає в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Загалом міжнародні партнери вже спрямували до Фонду понад 2,4 млрд в валюті ЄС. Водночас потреби українських енергетичних компаній залишаються значними через регулярні російські удари.

За оцінкою Шмигаля, для забезпечення необхідної підтримки до Фонду потрібно додатково залучити 561,5 млн євро. Україна розраховує на подальші внески міжнародних партнерів.