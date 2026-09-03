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У Саратовській області підстрелили російського офіцера ВКС: ймовірно, це командир дивізії, причетний до удару по "Охматдиту"

Військовий країни-агресора перебуває у важкому стані.

У Саратовській області підстрелили російського офіцера ВКС: ймовірно, це командир дивізії, причетний до удару по "Охматдиту"
Микола Варпахович
Фото: ASTRA

У Саратовській області Росії невідомий на мотоциклі вчинив замах на офіцера російських Військово-космічних сил. Військовий дістав два вогнепальні поранення і перебуває у тяжкому стані. Нападник після стрілянини втік.

Про це пише ASTRA.

Факт стрілянини в Енгельсі і замах на військовослужбовця підтвердили у Слідчому комітеті Росії.

За їхніми даними, напад стався в селищі Пробуждение, коли офіцер виходив із магазину. Чоловік на мотоциклі під'їхав до військового та відкрив вогонь. Одна куля влучила в обличчя, друга – у тіло. На місці замаху вилучили гільзи та кулі. Постраждалий перебуває в лікарні, де йому надають медичну допомогу.

За інформацією медіа, поранений – генерал-майор Микола Варпахович, командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації ВКС РФ. Видання ASTRA також звернуло увагу, що в раніше оприлюднених витоках російських баз даних серед адрес, пов'язаних із Варпаховичем, є селище Пробуждение.

  • 31 серпня СБУ та Офіс генерального прокурора України заочно повідомили Варпаховичу про підозру. Українське слідство вважає його причетним до ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.
  • За версією українських слідчих, підпорядковані Варпаховичу підрозділи дальньої авіації РФ завдали удару по лікарні крилатою ракетою Х-101, яку запустили з бомбардувальника-ракетоносця Ту-95МС.
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