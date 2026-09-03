Сили оборони уразили російський десантний катер БК-16 і комплекс "Красуха-4" у Криму

Цей катер російські військові використовували для транспортування та висадки десанту.

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У ніч проти 3 вересня та напередодні українські військові уразили низку російських військових об’єктів на тимчасово окупованих територіях України. Серед них – десантний катер БК-16 і комплекс радіоелектронної боротьби "Красуха-4" поблизу Севастополя.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

У Севастополі уразили російський швидкісний транспортно-десантний катер БК-16. Наразі військові уточнюють масштаби пошкоджень.

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БК-16 – катер проєкту 02510, який російські військові використовують для транспортування та висадки десанту, зокрема на необладнане узбережжя. Він також призначений для патрулювання та протидиверсійних операцій. Катер може перевозити до 19 десантників.

Ще однією ціллю стала мобільна станція РЕБ "Красуха-4" у районі тимчасово окупованого Севастополя. Комплекс призначений для придушення радіолокаційних систем літаків, вертольотів і безпілотників, а також може впливати на засоби зв’язку та інші радіоелектронні системи.

Крім того, українські військові вдарили по пункту управління безпілотниками російських військ у районі Мар'їного в окупованому Криму.

На Донеччині в районі Желанного поцілили у склад безпілотників одного з підрозділів російської армії. Поблизу Іловайська під удар потрапив склад боєприпасів.

Також повідомляється про ураження російських військових об’єктів на полігоні "Восточный" у Новопетрівці Запорізької області.

У Силах оборони зазначили, що масштаби завданих противнику збитків наразі встановлюють. Робота по військових цілях російських військ триває.