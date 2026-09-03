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Під час виконання службових обов’язків у Глухівській громаді на Сумщині загинув 43-річний рятувальник Євген Абрамчук.

Про це повідомили у МВС.

Майже 20 років Євген присвятив Службі порятунку. Він служив командиром відділення 18-ї пожежно-рятувальної частини 2-го загону ДСНС у Сумській області.

У нього залишилися дружина та двоє синів.

“Для колег Євген назавжди залишиться досвідченим рятувальником, надійним побратимом і людиною, яка присвятила своє життя допомозі іншим”, – зазначили у міністерстві.