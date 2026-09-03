Під час виконання службових обов’язків у Глухівській громаді на Сумщині загинув 43-річний рятувальник Євген Абрамчук.
Про це повідомили у МВС.
Майже 20 років Євген присвятив Службі порятунку. Він служив командиром відділення 18-ї пожежно-рятувальної частини 2-го загону ДСНС у Сумській області.
У нього залишилися дружина та двоє синів.
“Для колег Євген назавжди залишиться досвідченим рятувальником, надійним побратимом і людиною, яка присвятила своє життя допомозі іншим”, – зазначили у міністерстві.
- У серпні у Сумах під час ліквідації пожежі, яка виникла внаслідок влучання російського дрона, загинув 30-річний рятувальник ДСНС Олексій Столяренко. Під час гасіння пожежі стався обвал конструкцій.