З початку вторгнення окупанти вбили у регіоні 4288 осіб.

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Російська армія поранила вчора шістьох мешканців Донецької області – 16 річного хлопчика у Слов'янську та п'ятьох людей у Краматорську.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Як інформують у Національній поліції, минулої доби ворог зосередив вогонь на п’яти населених пунктах області: містах Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селах Голубівка й Карпівка.

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Руйнувань зазнали 44 цивільних об’єкти, з них 19 житлових будинків.

По Краматорську армія РФ завдала 25 ударів, з них 8 бомбових. 5 людей дістали поранення. Пошкоджено 6 багатоквартирних і 2 приватних будинки, центр позашкільної освіти, 2 адмінбудівлі, заклад освіти, магазин, розважальний заклад, АЗС, автомийку, цивільні авто.

Слов’янськ росіяни атакували трьома бомбами “КАБ-250”, РСЗВ “Смерч” і дронами – поранили хлопчика 2010 року народження. Пошкоджено 5 багатоквартирних і 5 приватних будинків, магазин, адмінбудівлю, 4 господарських споруди, автомобіль.

У Дружківці внаслідок влучання двох КАБів руйнувань зазнали підприємство та нежитлові приміщення. У Голубівці ворожий FPV-дрон пошкодив приватний будинок.

Крім того, сьогодні близько 2:10 Росія двічі вдарила по Краматорську безпілотниками – пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки.