Унаслідок російських обстрілів Сумської області постраждали 8 цивільних

Росіяни здійснили майже 40 обстрілів по 24 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Унаслідок російських обстрілів Сумської області за добу є постраждалі серед цивільних жителів. Про це повідомили у Сумській ОВА.

У Степанівській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника поранення та травми отримали 64-річний чоловік та 46-річна жінка.

У Середино-Будській громаді внаслідок влучання дрона травмовано 59-річного чоловіка.

Реклама

У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА поранено чоловіків віком 36 і 43 роки та жінок віком 52 та 60 років.

У Глухівській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника поранення отримав 64-річний чоловік.

До медичного закладу звернулася 23-річна жінка, яка була травмована 1 вересня внаслідок влучання БпЛА в Путивльській громаді.

Протягом доби російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 24 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові приміщення, об'єкт цивільної інфраструктури;

у Степанівській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;

у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, об'єкт цивільної інфраструктури;

у Свеській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарче приміщення, об'єкт цивільної інфраструктури;

у Глухівській громаді пошкоджено будівлю готельно-ресторанного комплексу;

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, автомобіль;

у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури;

у Роменській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури;

в Есманьській громаді зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки;

у Зноб-Новгородській громаді знищено приватний житловий будинок;

у Середино-Будській, Шосткинській громадах внаслідок обстрілів, завданих ворогом раніше, пошкоджено житлові будинки, інше майно.

За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 13 хвилин.

Унаслідок російських обстрілів Сумської області 1 вересня є один загиблий та восьмеро постраждалих серед цивільних жителів.