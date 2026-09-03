Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
"Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався”. Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
"Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався”. Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російських обстрілів Сумської області постраждали 8 цивільних

Росіяни здійснили майже 40 обстрілів по 24 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Унаслідок російських обстрілів Сумської області постраждали 8 цивільних
Фото: З відкритих джерел

Унаслідок російських обстрілів Сумської області за добу є постраждалі серед цивільних жителів. Про це повідомили у Сумській ОВА.

У Степанівській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника поранення та травми отримали 64-річний чоловік та 46-річна жінка.

У Середино-Будській громаді внаслідок влучання дрона травмовано 59-річного чоловіка.

Реклама

У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА поранено чоловіків віком 36 і 43 роки та жінок віком 52 та 60 років.

У Глухівській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника поранення отримав 64-річний чоловік.

До медичного закладу звернулася 23-річна жінка, яка була травмована 1 вересня внаслідок влучання БпЛА в Путивльській громаді.

Протягом доби російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 24 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. 

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові приміщення, об'єкт цивільної інфраструктури;

  • у Степанівській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, об'єкт цивільної інфраструктури;
  • у Свеській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарче приміщення, об'єкт цивільної інфраструктури;
  • у Глухівській громаді пошкоджено будівлю готельно-ресторанного комплексу;
  • у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, автомобіль;
  • у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури; 
  • у Роменській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури;
  • в Есманьській громаді зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки;
  • у Зноб-Новгородській громаді знищено приватний житловий будинок;
  • у Середино-Будській, Шосткинській громадах внаслідок обстрілів, завданих ворогом раніше, пошкоджено житлові будинки, інше майно.

За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 13 хвилин.

Унаслідок російських обстрілів Сумської області 1 вересня є один загиблий та восьмеро постраждалих серед цивільних жителів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies