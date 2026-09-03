На Київщині через обстріли постраждали люди (оновлено)

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У ніч на 3 вересня російська армія атакувала Київщину. У Бориспілському районі поранення отримав чоловік, він у лікарні. А в Обухівському районі постраждала жінка.

Про це написав начальник ОВА Тимур Ткаченко.

«Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі осколкові поранення отримав чоловік. Його госпіталізували. Вся необхідна медична допомога надається», – розповів він.

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Пошкоджені складські приміщення, адміністративна будівля, магазин та МАФи.

Оновлення. Пізніше Ткаченко додав, що у Обухівському районі жінка отримала гостру реакцію на стрес, їй надали допомогу на місці. Також у районі виникла пожежа приватного будинку, пошкоджено автомобіль.

На місцях працюють усі оперативні служби. Фіксують наслідки.

Ткаченко закликав не ігнорувати повітряну тривогу.