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На Київщині через обстріли постраждали люди (оновлено)

Ворог пошкодив складські приміщення, адміністративну будівлю, магазин та МАФи.

На Київщині через обстріли постраждали люди (оновлено)
Тимур Ткаченко, ілюстративне фото
Фото: facebook/Тимур Ткаченко

У ніч на 3 вересня російська армія атакувала Київщину. У Бориспілському районі поранення отримав чоловік, він у лікарні. А в Обухівському районі постраждала жінка. 

Про це написав начальник ОВА Тимур Ткаченко.  

«Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі осколкові поранення отримав чоловік. Його госпіталізували. Вся необхідна медична допомога надається», – розповів він. 

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Пошкоджені складські приміщення, адміністративна будівля, магазин та МАФи.

Оновлення. Пізніше Ткаченко додав, що у Обухівському районі жінка отримала гостру реакцію на стрес, їй надали допомогу на місці. Також у районі виникла пожежа приватного будинку, пошкоджено автомобіль.

На місцях працюють усі оперативні служби. Фіксують наслідки.

Ткаченко закликав не ігнорувати повітряну тривогу. 

  • Вчора унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі Київської області виникла пожежа на території приватного спортивного комплексу. Відомо про поранених.
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