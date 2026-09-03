На Київщині через обстріли постраждали люди (оновлено)

У ніч на 3 вересня російська армія атакувала Київщину. У Бориспілському районі поранення отримав чоловік, він у лікарні. А в Обухівському районі постраждала жінка.
Про це написав начальник ОВА Тимур Ткаченко.
«Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі осколкові поранення отримав чоловік. Його госпіталізували. Вся необхідна медична допомога надається», – розповів він.
Пошкоджені складські приміщення, адміністративна будівля, магазин та МАФи.
Оновлення. Пізніше Ткаченко додав, що у Обухівському районі жінка отримала гостру реакцію на стрес, їй надали допомогу на місці. Також у районі виникла пожежа приватного будинку, пошкоджено автомобіль.
На місцях працюють усі оперативні служби. Фіксують наслідки.
Ткаченко закликав не ігнорувати повітряну тривогу.
- Вчора унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі Київської області виникла пожежа на території приватного спортивного комплексу. Відомо про поранених.