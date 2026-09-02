В четвер в Україні прогнозуються короткочасні дощі, подекуди з грозами

В четвер, 3 вересня, в Україні очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. Лише у східних областях та в Криму опадів не прогнозується.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі 9-15°, у південній частині 13-18°, вдень 21-26°, на Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 15-20°.
На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Температура повітря по області вночі 9-14°, вдень 21-26°; у Києві вночі 12-14°, вдень 23-25°.