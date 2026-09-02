В четвер в Україні прогнозуються короткочасні дощі, подекуди з грозами

Ночі будуть прохолодними, максимальна температура вдень буде на позначці +26°. На півдні та Закарпатті тепліше.

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В четвер, 3 вересня, в Україні очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. Лише у східних областях та в Криму опадів не прогнозується.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: Український гідрометцентр/Facebook Прогноз погоди на 3 вересня

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Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 9-15°, у південній частині 13-18°, вдень 21-26°, на Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 15-20°.

На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура повітря по області вночі 9-14°, вдень 21-26°; у Києві вночі 12-14°, вдень 23-25°.