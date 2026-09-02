Через атаку ворожого дрона у Запоріжжі загорілися авто

Ворог атакував один з районів Запоріжжя. Унаслідок влучання виникла пожежа.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя горять авто. росіяни ударили безпілотником по одному з районів обласного центру", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок атаки виникла пожежа. Пошкоджені кілька авто. Інформація про постраждалих не надходила.
- Російські військові атакували автомобіль волонтерів, які проводили евакуацію людей у Запорізькому районі. Внаслідок удару безпілотника постраждали двоє людей.