Через атаку ворожого дрона у Запоріжжі загорілися авто

Інформація про постраждалих не надходила.

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Ворог атакував один з районів Запоріжжя. Унаслідок влучання виникла пожежа.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя горять авто. росіяни ударили безпілотником по одному з районів обласного центру", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки виникла пожежа. Пошкоджені кілька авто. Інформація про постраждалих не надходила.