На Дніпропетровщині через обстріли РФ загинули четрверо людей, ще 13 постраждали

Унаслідок атаки РФ на Дніпропетровщині загинули четверо цивільних,13 постраждали. Ворог атакував 6 районів безпілотниками, артилерією і авіабомбами.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Дніпрі через обстріли понівечені навчальні заклади, багатоквартирні будинки, продуктовий склад, автомобілі. Двоє людей загинули. Дев’ятеро постраждали.
На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади. Понівечені інфраструктура, приватні будинки. Загинула людина.
У важкому стані госпіталізували 71-річного чоловіка. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 41-річну жінку та 34-річного чоловіка
На Криворіжжі росіяни цілили по Зеленодольській, Апостолівській, Грушівській громадах. Постраждав 67-річний чоловік
У Васильківській громаді на Синельниківщині сталися пожежі. Загинула людина
У Самарівському районі противник бив по Магдалинівській, Чернеччинській, Губининській громадах. Постраждав 51-річний чоловік. Він в лікарні у стані середньої тяжкості
У Верхівцевській громаді, що у Кам’янському районі понівечена інфраструктура.