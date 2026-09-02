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На Дніпропетровщині через обстріли РФ загинули четрверо людей, ще 13 постраждали

Росіяни атакували 6 районів Дніпропетровської області.

На Дніпропетровщині через обстріли РФ загинули четрверо людей, ще 13 постраждали
Фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок атаки РФ на Дніпропетровщині загинули четверо цивільних,13 постраждали. Ворог атакував 6 районів безпілотниками, артилерією і авіабомбами.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі через обстріли понівечені навчальні заклади, багатоквартирні будинки, продуктовий склад, автомобілі. Двоє людей загинули. Дев’ятеро постраждали.

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На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади. Понівечені інфраструктура, приватні будинки. Загинула людина. 

У важкому стані госпіталізували 71-річного чоловіка. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 41-річну жінку та 34-річного чоловіка

На Криворіжжі росіяни цілили по Зеленодольській, Апостолівській, Грушівській громадах. Постраждав 67-річний чоловік  

У Васильківській громаді на Синельниківщині сталися пожежі. Загинула людина

У Самарівському районі противник бив по Магдалинівській, Чернеччинській, Губининській громадах. Постраждав 51-річний чоловік. Він в лікарні у стані середньої тяжкості

У Верхівцевській громаді, що у Кам’янському районі понівечена інфраструктура.

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