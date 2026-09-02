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ВМС ЗСУ знищили російський морський дрон з вибухівкою біля острова Зміїний

У Чорному морі Сили оборони знищили російський безекіпажний катер "Кама" з вибухівкою.

ВМС ЗСУ знищили російський морський дрон з вибухівкою біля острова Зміїний
Фото: скріншот з відео ВМС

У Чорному морі поблизу острова Зміїний українські військові виявили та знищили безекіпажний катер російських окупантів із вибухівкою.

Про це повідомили Військово-Морські Сили ЗСУ.

"Військово-Морські Сили ЗС України у взаємодії з одним зі спецпідрозділів СБУ провели успішну спецоперацію в акваторії Чорного моря. Поблизу острова Зміїний було виявлено та уражено ворожий МБЕК", – ідеться у повідомленні.

На оприлюдненому українськими військовими відео видно момент ураження ворожої цілі. Після атаки катер загорівся, а згодом на ньому сталася детонація.

У ВМС зазначили, що знищений безекіпажний катер був оснащений вибухівкою.

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