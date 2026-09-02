У Чорному морі поблизу острова Зміїний українські військові виявили та знищили безекіпажний катер російських окупантів із вибухівкою.
Про це повідомили Військово-Морські Сили ЗСУ.
"Військово-Морські Сили ЗС України у взаємодії з одним зі спецпідрозділів СБУ провели успішну спецоперацію в акваторії Чорного моря. Поблизу острова Зміїний було виявлено та уражено ворожий МБЕК", – ідеться у повідомленні.
На оприлюдненому українськими військовими відео видно момент ураження ворожої цілі. Після атаки катер загорівся, а згодом на ньому сталася детонація.
У ВМС зазначили, що знищений безекіпажний катер був оснащений вибухівкою.