178 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби

Найбільше ворожих штурмів зафіксовано на Покровському та Костянтинівському напрямках.

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Від початку доби 2 вересня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог здійснив 71 авіаційний удар із застосуванням 243 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6548 дронів-камікадзе та здійснив 2083 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби противник завдав п’ять авіаударів із застосуванням 11 КАБ, проводив одну штурмову дію, здійснив 60 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Лиман, Хатнє, Водяне та Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції вісім разів проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Ківшарівки та Глушківки. Один бій триває.

П’ять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районах населених пунктів Шийківка, Діброва та Новоосинове. Одна з цих атак триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили п’ять спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Крива Лука та Озерне.

На Краматорському напрямку російські загарбники штурмували в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 21 ворожий штурм у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Миколайпілля, Софіївка та Вільне.

Двадцять чотири атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Ганнівка, Білицьке, Вільне, Добропілля, Новофедорівка, Новогришине, Василівка, Сергіївка та в районі Молодецького, Новопідгороднього та Удачного. Одна атака триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 48 окупантів, 25 - поранено; знищено шість одиниць автомобільної техніки, гармату, п’ять спеціальних засобів, пункт управління БпЛА та 27 укриттів особового складу противника. Пошкоджено три гармати, дев’ять одиниць автомобільної техніки, дві РСЗВ, чотири пункти управління БпЛА та 106 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 368 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки у бік населених пунктів Добропілля, Воздвижівка та Гірке.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районі Новоандріївки, Новояковлівки, Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку окупанти атакувальних дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.