В серпні Сили оборони України уразили 12 російських НПЗ і 2 підприємства ВПК

Також уражено об'єкти газової та нафтохімічної галузей.

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У серпні кампанія українських deep strike по Росії сягнула глибини понад 1500 км від державного кордону. Сили оборони уразили 12 великих нафтопереробних заводів, обʼєкти газової та нафтохімічної галузей, підприємства ВПК росіян.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

"Україна системно бʼє не лише по безпосередньо військових цілях, а по всьому ланцюгу забезпечення агресії. Цілями стають обʼєкти від виробництва пального та сировини до створення зброї, її зберігання, захисту й доставки", - йдеться в повідомленні.

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За серпень уражено:

12 великих НПЗ;

2 газопереробні та нафтохімічні підприємства;

3 великі паливні термінали та нафтобази;

2 ключові підприємства ВПК (включно зі знищенням та пошкодженням 6 цехів).

Також під ударами була низка військових аеродромів та інших логістичних обʼєктів РФ.

Уражені російські НПЗ мають сукупну проєктну потужність близько 100 млн тонн нафтопродуктів на рік.

На «Комбінаті Каменському» , який випускає тверде ракетне паливо для РСЗВ «Ураган», «Смерч», «Торнадо-С» та авіаційних засобів ураження, 2 цехи було повністю знищено, а ще 4 – суттєво пошкоджено.

Ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі, який забезпечує угруповання військових супутників, також зазнав ураження.