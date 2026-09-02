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Головне за середу, 2 вересня: майже 180 боєзіткнень, атаки на Дніпропетровщину, новий командувач Сухопутних військ

Бойові дії на Донеччині, 178 бойових зіткнень, ворожі обстріли, удар по столичному вишу. Яким запам’ятається 1652-й день повномасштабної війни.

Головне за середу, 2 вересня: майже 180 боєзіткнень, атаки на Дніпропетровщину, новий командувач Сухопутних військ
Фото: ДСНС України

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 2 вересня на фронті від початку доби відбулося 178 бойових зіткнень.

Найбільше ворожих штурмів зафіксовано на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 2 вересня – в новині.

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Унаслідок атаки РФ на Дніпропетровщині загинули четверо цивільних,13 постраждали. Ворог атакував 6 районів безпілотниками, артилерією і авіабомбами.

У Дніпрі через обстріли понівечені навчальні заклади, багатоквартирні будинки, продуктовий склад, автомобілі. Двоє людей загинули. Дев’ятеро постраждали.

Більше інформації – в новині.

2 вересня унаслідок російської атаки  на Рівненщині, за оновленою інформацією ДСНС, 4 людей отримали гостру реакцію на стрес.

Через влучання безпілотника РФ зруйновано приватний будинок та господарчу будівлю. На щастя, минулося без важких травм і загиблих.

Президент Володимир Зеленський призначив Святослава Заїця командувачем Сухопутних військ Збройних сил України.

До цього бригадний генерал Заїць був командувачем 20 армійського корпусу. Був призначений на посаду у квітні 2026 року замість Віктора Ніколюка, який очолив оперативне командування "Схід".

Сьогодні вдень російські війська завдали удару по Національному університету харчових технологій. Унаслідок атаки пошкоджені будівлі закладу, однак серед студентів і викладачів постраждалих немає, повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

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Удар стався на другий день нового навчального року. В університеті освітній процес організували з урахуванням безпекової ситуації. У Міністерстві освіти і науки наголосили, що російські атаки безпосередньо впливають на організацію навчання. Залежно від ситуації в конкретному регіоні учні та студенти навчаються очно, дистанційно або у змішаному форматі.

Унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі Київської області виникла пожежа на території приватного спортивного комплексу. Повідомляли про поранених.

Також унаслідок атаки пошкоджені складські приміщення у Бучанському районі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!

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