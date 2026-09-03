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Упродовж минулої доби російська армія атакувала 33 населені пункти Херсонської області. Загинула одна людина, і ще 16 мешканців поранені.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Богданівка, Зеленівка, Садове, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Дар'ївка, Інгулець, Понятівка, Токарівка, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Незламне, Новодмитрівка, Розлив, Томина Балка, Берислав, Урожайне, Борозенське, Чарівне, Велика Олександрівка, Стійке, Червоний Яр, Осокорівка, Шевченківка, Нововоскресенське, Золота Балка, Новорайськ, Костирка, Заможне та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, пункт видачі гуманітарної допомоги, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 9 людей.

Нагадують, що при бажанні виїхати до більш безпечних місць варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.