Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за ніч та ранок четверга, 3 вересня: атака на Одесу, ракетний удар по Печенігах, 215 боєзіткнень, стрілянина в Києві

Нічні повітряні атаки, 215 бойових зіткнень, бої на Костянтинівському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, новий проєкт «LbTalks. Дарниця. Сильні серця».

Головне за ніч та ранок четверга, 3 вересня: атака на Одесу, ракетний удар по Печенігах, 215 боєзіткнень, стрілянина в Києві
Фото: Нацполіція України

Унаслідок російської атаки в ніч на 3 вересня руйнування та пошкодження зафіксували у 13 областях України. У низці міст і громад повітряна тривога фактично не припиняється через загрозу російських реактивних дронів, повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах.

Окрім Київщини та Одещини, російські війська завдали ударів по Нікополю, Херсону, Сумах, Запоріжжю та Хмельницькому.

Зеленський заявив, що Росія продовжує нарощувати інтенсивність атак і закликав партнерів посилити протиповітряну оборону України.

Реклама

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 215 боїв, з них понад 50 – на Покровському (31) та Костянтинівському (25) напрямках.

Сили оборони уразили три райони зосередження живої сили противника, сім гармат та позицій артилерії, три пункти управління БпЛА, склад-майстерню, пункт управління та ще один важливий об’єкт окупантів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1320 російських окупантів, бойову броньовану машину, 69 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 2 засоби ППО, літак, гелікоптер, 12 НРК. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ становлять близько 1 492 350 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Одеса в ніч на 3 вересня зазнала чергової комбінованої ворожої атаки.

Росіяни обстрілювали обласний центр реактивними безпілотниками та малогабаритними крилатими ракетами "Бандероль". Станом на ранок було відомо, що унаслідок нічної ворожої атаки постраждали 17 людей, серед них — троє дітей.

Реклама

Докладніше – в новині.

Російська армія завдала ракетного удару по селищу Печеніги Харківської області.

Наразі є інформація про 10 постраждалих, серед них – двоє дітей.

На місці удару загорівся будинок і господарча споруда. Профільні служби усувають наслідки.

У ніч на 3 вересня (з 18:00 2 вересня) противник атакував 163 ударними БпЛА типу Shahed (близько половини - реактивні), S8000 "Бандероль", Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Міллерово, Орел, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона збила і подавила 135 цілей: 135 ворожих БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння уламків у чотирьох місцях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

У Росії поскаржилися на атаку безпілотників вночі. Зокрема вибухи лунали у Московському регіоні та Сочі, пише Astra.

Реклама

За заявою російського Міноборони, знешкоджено 416 дронів. Начебто безпілотники були збиті над Бєлгородською, Брянською, Калузькою, Тверською, Смоленською, Курською, Орловською, Тульською, Воронезькою, Липецькою, Тамбовською, Ростовською, Волгоградською та Пензенською областями, Московським регіоном, анексованим Кримом та Чорним морем.

Подробиці – в новині.

У Святошинському районі Києва скоїли замах на директора столичної клініки репродуктології. Чоловік, якому 71 рік, дістав понад 20 вогнепальних поранень і перебуває у тяжкому стані в лікарні.

За даними правоохоронців, напад стався близько 10:00 біля входу до медичного закладу. Потерпілий щойно вийшов із автомобіля, коли нападник відкрив по ньому вогонь. За попередньою інформацією, зловмисник здійснив понад 20 пострілів впритул. Після нападу він зник із місця події.

Наразі поліція проводить спеціальну операцію із затримання підозрюваного. Правоохоронці встановлюють його особу, а також мотиви нападу та всі обставини стрілянини.

LB.ua і фармацевтична компанія «Дарниця» запускають спільний проєкт «LbTalks. Дарниця. Сильні серця».

Чи буде Україна фізично спроможною жити, воювати, відновлюватися і розвиватися впродовж наступних 10–20 років? Який довгостроковий борг здоров’я створює війна і коли Україна відчує його сповна? Чи буде кому лікувати українців уже через 10 років? Які рішення має ухвалити країна зараз, аби через 10-15 років здоров’я її мешканців було б у більшій безпеці?

Серія подій упродовж року включатиме дискусії із залученням топгостей – від посадовців до науковців, лікарів, і публічних інтелектуалів.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies