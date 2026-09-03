Головне за ніч та ранок четверга, 3 вересня: атака на Одесу, ракетний удар по Печенігах, 215 боєзіткнень, стрілянина в Києві

Нічні повітряні атаки , 215 бойових зіткнень, бої на Костянтинівському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, новий проєкт «LbTalks. Дарниця. Сильні серця».

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Унаслідок російської атаки в ніч на 3 вересня руйнування та пошкодження зафіксували у 13 областях України. У низці міст і громад повітряна тривога фактично не припиняється через загрозу російських реактивних дронів, повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах.

Окрім Київщини та Одещини, російські війська завдали ударів по Нікополю, Херсону, Сумах, Запоріжжю та Хмельницькому.

Зеленський заявив, що Росія продовжує нарощувати інтенсивність атак і закликав партнерів посилити протиповітряну оборону України.

Реклама

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 215 боїв, з них понад 50 – на Покровському (31) та Костянтинівському (25) напрямках.

Сили оборони уразили три райони зосередження живої сили противника, сім гармат та позицій артилерії, три пункти управління БпЛА, склад-майстерню, пункт управління та ще один важливий об’єкт окупантів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1320 російських окупантів, бойову броньовану машину, 69 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 2 засоби ППО, літак, гелікоптер, 12 НРК. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ становлять близько 1 492 350 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Одеса в ніч на 3 вересня зазнала чергової комбінованої ворожої атаки.

Росіяни обстрілювали обласний центр реактивними безпілотниками та малогабаритними крилатими ракетами "Бандероль". Станом на ранок було відомо, що унаслідок нічної ворожої атаки постраждали 17 людей, серед них — троє дітей.

Реклама

Докладніше – в новині.

Російська армія завдала ракетного удару по селищу Печеніги Харківської області.

Наразі є інформація про 10 постраждалих, серед них – двоє дітей.

На місці удару загорівся будинок і господарча споруда. Профільні служби усувають наслідки.

У ніч на 3 вересня (з 18:00 2 вересня) противник атакував 163 ударними БпЛА типу Shahed (близько половини - реактивні), S8000 "Бандероль", Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Міллерово, Орел, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона збила і подавила 135 цілей: 135 ворожих БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння уламків у чотирьох місцях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

У Росії поскаржилися на атаку безпілотників вночі. Зокрема вибухи лунали у Московському регіоні та Сочі, пише Astra.

Реклама

За заявою російського Міноборони, знешкоджено 416 дронів. Начебто безпілотники були збиті над Бєлгородською, Брянською, Калузькою, Тверською, Смоленською, Курською, Орловською, Тульською, Воронезькою, Липецькою, Тамбовською, Ростовською, Волгоградською та Пензенською областями, Московським регіоном, анексованим Кримом та Чорним морем.

Подробиці – в новині.

У Святошинському районі Києва скоїли замах на директора столичної клініки репродуктології. Чоловік, якому 71 рік, дістав понад 20 вогнепальних поранень і перебуває у тяжкому стані в лікарні.

За даними правоохоронців, напад стався близько 10:00 біля входу до медичного закладу. Потерпілий щойно вийшов із автомобіля, коли нападник відкрив по ньому вогонь. За попередньою інформацією, зловмисник здійснив понад 20 пострілів впритул. Після нападу він зник із місця події.

Наразі поліція проводить спеціальну операцію із затримання підозрюваного. Правоохоронці встановлюють його особу, а також мотиви нападу та всі обставини стрілянини.

LB.ua і фармацевтична компанія «Дарниця» запускають спільний проєкт «LbTalks. Дарниця. Сильні серця».

Чи буде Україна фізично спроможною жити, воювати, відновлюватися і розвиватися впродовж наступних 10–20 років? Який довгостроковий борг здоров’я створює війна і коли Україна відчує його сповна? Чи буде кому лікувати українців уже через 10 років? Які рішення має ухвалити країна зараз, аби через 10-15 років здоров’я її мешканців було б у більшій безпеці?

Серія подій упродовж року включатиме дискусії із залученням топгостей – від посадовців до науковців, лікарів, і публічних інтелектуалів.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!