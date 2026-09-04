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Упродовж минулої доби у Запорізькій області від російських обстрілів постраждали 49 населених пунктів. РФ завдала по області 890 ударів.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, у Запоріжжі росіяни атакували FVP-дроном вантажний автомобіль, який рухався обласним центром. Тоді був поранений чоловік. А у Біленькому російський дрон ударив по цивільній автівці. Загинув чоловік. Жінка дістала поранення.

Війська РФ здійснили 12 авіаударів по Комишувасі, Юліївці, Жовтій Кручі, Самійлівці, Тернівці, Омельнику, Микільському, Василівському, Єгорівці, Воздвижівці.

692 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Кушугум, Балабине, Річне, Червонодніпровку, Біленьке, Розумівку, Григорівку, Новояковлівку, Запасне, Веселянку, Новотаврійське, Матвіївку, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве та Нове Запоріжжя.

186 артилерійських ударів прийшлися по Річному, Червонодніпровці, Григорівці, Запорожцю, Запасному, Новояковлівці, Степногірську, Плавнях, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Косівцевому та Новому Запоріжжю.

Надійшло 73 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.