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Росіяни увечері атакували Кропивницький (оновлено)

Поранено одну людину. 

Росіяни увечері атакували Кропивницький (оновлено)
Кропивницький після удару
Фото: Кіровоградська ОВА

Ввечері 3 вересня Росія атакувала Кропивницький дронами. Є ушкодження на трьох локаціях.

Пошкоджено багатоповерхівку, повідомив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Дрон пошкодив покрівлю будинку, поранень дістала одна людина.

«Зафіксовано і влучання на території одного з підприємств. Там теж горіла покрівля. Ще одна пожежа сталася на відкритій території», – сказав голова ОВА. 

У ДСНС вранці уточнили, що потерпілого довелося госпіталізувати.

На одному з об'єктів постраждала інфраструктура. На третій локації горіла суха трава. 

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