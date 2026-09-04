Росіяни увечері атакували Кропивницький (оновлено)

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Ввечері 3 вересня Росія атакувала Кропивницький дронами. Є ушкодження на трьох локаціях.

Пошкоджено багатоповерхівку, повідомив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Дрон пошкодив покрівлю будинку, поранень дістала одна людина.

«Зафіксовано і влучання на території одного з підприємств. Там теж горіла покрівля. Ще одна пожежа сталася на відкритій території», – сказав голова ОВА.

У ДСНС вранці уточнили, що потерпілого довелося госпіталізувати.

На одному з об'єктів постраждала інфраструктура. На третій локації горіла суха трава.