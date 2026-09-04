На базі "Дії" створять державний застосунок, що інформуватиме про повітряні загрози

В додатку повідомлятимуть про рух повітряних цілей.

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В Україні, на базі "Дії", створять державний застосунок, що буде повідомляти про повітряні тривоги.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

В додатку будуть повідомлення про повітряні тривоги, рухи шахедів, дронів та ракет.

Уряд хоче створити єдине інформаційне поле про актуальні загрози від першоджерела.

Терміни початку роботи застосунку та інші деталі поки не повідомили.