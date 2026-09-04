На базі "Дії" створять державний застосунок, що інформуватиме про повітряні загрози

В Україні, на базі "Дії", створять державний застосунок, що буде повідомляти про повітряні тривоги.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
В додатку будуть повідомлення про повітряні тривоги, рухи шахедів, дронів та ракет.
Уряд хоче створити єдине інформаційне поле про актуальні загрози від першоджерела.
Терміни початку роботи застосунку та інші деталі поки не повідомили.
- Запроваджується розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий - атака дронів. Червоний - коли є підвищена загроза ракетного або комбінованого удару. При жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки. Червоний рівень означатиме зупинку роботи та обовʼязковий перехід людей в укриття.