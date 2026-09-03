У Києві внаслідок влучання ворожого дрона виникла пожежа в житловій 9-поверхівці

Загоряння зафіксовано на рівні з четвертого по девʼятий поверхи.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Києві внаслідок влучання російського безпілотника сталася пожежа в житловому багатоповерховому будинку.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У Голосіївському районі, внаслідок влучання в 9-поверховий житловий будинок, виникла пожежа на рівні з четвертого по девʼятий поверхи", - написав він у Telegram.

Кличко також додав, що є руйнування на 9 поверсі

Із будинку евакуювали 15 людей. Екстрені служби працюють на місці.

Раніше також повідомлялося, що уламки російських дронів упали в трьох районах столиці. Постраждали шість людей.