У Києві внаслідок влучання ворожого дрона виникла пожежа в житловій 9-поверхівці

У Києві внаслідок влучання російського безпілотника сталася пожежа в житловому багатоповерховому будинку.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"У Голосіївському районі, внаслідок влучання в 9-поверховий житловий будинок, виникла пожежа на рівні з четвертого по девʼятий поверхи", - написав він у Telegram.
Кличко також додав, що є руйнування на 9 поверсі
Із будинку евакуювали 15 людей. Екстрені служби працюють на місці.
Раніше також повідомлялося, що уламки російських дронів упали в трьох районах столиці. Постраждали шість людей.