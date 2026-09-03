Генпрокурор про перестрілку між СБУ і ГУР: Двоє осіб отримали підозри

У кримінальному провадженні через перестрілку між СБУ та ГУР 1 вересня дві особи отримали підозри.
Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
За його словами, серед фігурантів – співробітник СБУ і військовослужбовець ГУР.
«У межах розслідування призначено комплекс експертиз. Вони мають дати чіткі відповіді щодо всіх обставин застосування зброї, походження слідів пострілів та інших речових доказів, вилучених на місці події», - додав Кравченко.
Генпрокурор додав, що слідство триває і прокоментував також зникнення військовослужбовця Російського добровольчого корпусу.
«Ще 1 вересня за цим фактом було розпочато окреме досудове розслідування. Встановлюємо повну картину того, що сталося: осіб, причетних до його зникнення, мотиви їхніх дій, маршрут переміщення та інші обставини. Після цього будуть ухвалені відповідні процесуальні рішення», - підсумував Кравченко.
- Того ж дня СБУ заявила, що запобігла замаху на одного з лідерів російського опозиційного руху, який планували здійснити в Україні на замовлення ФСБ Росії. У підготовці злочину, за даними спецслужби, був задіяний заступник командира Російського добровольчого корпусу у складі Інтернаціонального легіону ГУР.
- За версією СБУ, інформацію про підготовку вбивства служба отримала оперативним шляхом у межах контрдиверсійної роботи. Йшлося про замах, який планували здійснити під час приїзду російського опозиціонера в Україну на День Незалежності.
- Раніше, 28 серпня у Telegram-каналі РДК з'явився допис про зникнення заступника командира корпусу з бойової роботи Степана Каплунова.
- 2 вересня у Києві Нацполіція перекрила вулицю Шумського у Дніпровському районі. За даними "Української правди", в цьому районі відбулася перестрілка між СБУ та ГУР, і це могло бути пов'язано саме зі зникненням Каплунова.
- Сам Каплунов в інтерв’ю Radio NV стверджує, що після викрадення 23 серпня його протягом дев’яти днів утримували на двох об’єктах. За його словами, весь цей час він був позбавлений можливості бачити, де перебуває, а перші дві доби його активно допитували.