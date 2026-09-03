Генпрокурор про перестрілку між СБУ і ГУР: Двоє осіб отримали підозри

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У кримінальному провадженні через перестрілку між СБУ та ГУР 1 вересня дві особи отримали підозри.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За його словами, серед фігурантів – співробітник СБУ і військовослужбовець ГУР.

«У межах розслідування призначено комплекс експертиз. Вони мають дати чіткі відповіді щодо всіх обставин застосування зброї, походження слідів пострілів та інших речових доказів, вилучених на місці події», - додав Кравченко.

Генпрокурор додав, що слідство триває і прокоментував також зникнення військовослужбовця Російського добровольчого корпусу.

«Ще 1 вересня за цим фактом було розпочато окреме досудове розслідування. Встановлюємо повну картину того, що сталося: осіб, причетних до його зникнення, мотиви їхніх дій, маршрут переміщення та інші обставини. Після цього будуть ухвалені відповідні процесуальні рішення», - підсумував Кравченко.