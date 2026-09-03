Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Українські правоохоронці викрили та зупинили нові схеми ухилення від мобілізації у різних регіонах України.

За даними СБУ, всього затримали 18 організаторів оборудок, які за гроші пропонували військовозобов’язаним уникнути служби та нелегально виїхати за кордон.

Фото: СБУ Один із підозрюваних

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У Києві СБУ та ДБР викрили командира однієї з військових частин та п’ятьох його спільників, які організували фіктивне зарахування на військову службу. Встановили, що посадовець призначав їх на посади стрільців, електриків та водіїв без їхнього подальшого перебування на території підрозділів. За це «мобілізовані» мали щомісяця сплачувати організатору оборудки від 20 до 50 тисяч гривень з кожного.

У Чернівецькій області пастора однієї з протестантських церков Київщини підозрюють у тому, що він за 7,5 тисячі євро переправляв нелегалів до сусідньої країни Євросоюзу. До схеми він залучив прихожанку та диякона, які підшукували осіб, що намагалися уникнути мобілізації, а також приховано виводили з військових частин уже мобілізованих чоловіків.

Далі пастор на власному авто доставляв їх до кордону та проводив інструктаж щодо його пішого перетину поза пунктами пропуску.

На Прикарпатті затримали співробітника районного ТЦК, який за 6,5 тисячі доларів США гарантував військовослужбовцям переведення до тилових підрозділів через «погане» здоров’я. Для цього він обіцяв залучити знайомих членів військово-лікарської комісії, які мали фальсифікувати медичні документи.

Фото: СБУ Один із затриманих

На Херсонщині затримали очільника сільради та двох керівників житлово-комунальних підприємств регіону, які фіктивно працевлаштовували до себе людей із подальшим «бронюванням». Після оформлення фігуранти забирали зарплати щонайменше в 11 фіктивно працевлаштованих осіб. Загальна сума незаконно одержаних посадовцями коштів становить понад 1,2 мільйони гривень.

На Черкащині викрили голову та члена лікарсько-консультативної комісії, які встановлювали родичам військовозобов’язаних фіктивні групи інвалідності. Таким чином «клієнти» могли отримати статус опікунів та виїхати за кордон під приводом супроводу членів їхніх сімей з інвалідністю на лікування. Обвинувальний акт стосовно обох фігуранток уже скерували до суду.

На Львівщині затримали медсестру однієї з лікарень Шептицького району, яка за хабарі допомагала військовозобовʼязаним в оформленні групи інвалідності.

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Також на Вінниччині СБУ викрила ще двох організаторів схеми, один із яких – іноземець. Ділки підшукували потенційних «клієнтів», яких обіцяли доправити на Одещину, а звідти переправити за кордон в обхід пунктів пропуску.

Фото: СБУ Одна із підозрюваних

Наразі фігурантам повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки);

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 409 (ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби, підроблення документів чи іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (дезертирство);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Затриманим загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.