Корецький доручив перевірити якість харчування в школах

Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив невідкладно усунути проблеми з організацією харчування учнів 1-11 класів.
Про це він повідомив у Telegram.
"Доручив Держпродспоживслужбі спільно з Міністерством освіти, Міністерством економіки та Міністерством аграрної політики негайно перевірити на місцях якість організації харчування для учнів 1–11 класів", - написав Корецький.
Він наголосив, що держава передбачила необхідне фінансування, щоб діти в кожній без винятку школі отримували якісні обіди.
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"Усі виявлені проблеми мають бути усунуті без зволікань. Також доручив Міністерству освіти зібрати зворотний зв’язок від батьків та забезпечити належне реагування", - додав прем'єр.