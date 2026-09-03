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Корецький доручив перевірити якість харчування в школах

Прем'єр наголосив, що держава передбачила необхідне фінансування, щоб діти в кожній без винятку школі отримували якісні обіди.

Корецький доручив перевірити якість харчування в школах
Прем’єр-міністр Сергій Корецький
Фото: тг-канал Сергія Корецького

Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив невідкладно усунути проблеми з організацією харчування учнів 1-11 класів

Про це він повідомив у Telegram.

"Доручив Держпродспоживслужбі спільно з Міністерством освіти, Міністерством економіки та Міністерством аграрної політики негайно перевірити на місцях якість організації харчування для учнів 1–11 класів", - написав Корецький.

Він наголосив, що держава передбачила необхідне фінансування, щоб діти в кожній без винятку школі отримували якісні обіди.

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"Усі виявлені проблеми мають бути усунуті без зволікань. Також доручив Міністерству освіти зібрати зворотний зв’язок від батьків та забезпечити належне реагування", - додав прем'єр. 

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