Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
ГоловнаСуспільствоЖиття

Кличко заявив про необхідність підвищення тарифів на водопостачання в Києві

За словами мера, галузь опинилася "фактично на грані зупинки".

Кличко заявив про необхідність підвищення тарифів на водопостачання в Києві
засідання Київради (архів)
Фото: Пресслужба Київради

Мер Києва Віталій Кличко заявив про необхідність підвищення тарифів на водопостачання в столиці та про критичну ситуацію в галузі.

Про це він написав у Telegram.

"У всіх регіонах іде хвиля підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення. Підняти його НКРЕКП рекомендувала ще в 2024 році. Проте, це не було реалізовано. Тому галузь водопостачання опинилася сьогодні фактично на грані зупинки. Ми розуміємо, що людям складно. Але тариф на воду – в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти – не може залишатися на колишньому рівні", - пояснив Кличко. 

Реклама

Читайте такожЧому зростає тариф на воду, хто оновлює мережі і чи захищені об'єкти від атак. Велика розмова про водоканали

Що передувало? 

21 липня у КМДА повідомили, що для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення буде 63,79 грн за кубометр. Такий тариф для населення встановила Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. 

У "Київводоканалі", своєю чергою, заявляли, що цей тариф не покриває фактичних витрат. Раніше підприємство пропонувало значно вищий тариф – майже 90 грн за кубометр. За його розрахунками, водопостачання мало коштувати 50,69 грн за кубометр замість нинішніх 16,16 грн, а водовідведення – 38,21 грн замість 14,22 грн. КМДА повідомляла, що економічно обґрунтована вартість справді наближається до 90 грн, однак запроваджувати такий тариф для населення місто не планує.

28 серпня у Київраді зареєстрували проєкт рішення, який передбачає, що чиниий тариф для населення буде збережено, а кошти "Київвододоканалу" компенсує місто.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies