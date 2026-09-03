Кличко заявив про необхідність підвищення тарифів на водопостачання в Києві

Мер Києва Віталій Кличко заявив про необхідність підвищення тарифів на водопостачання в столиці та про критичну ситуацію в галузі.

Про це він написав у Telegram.

"У всіх регіонах іде хвиля підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення. Підняти його НКРЕКП рекомендувала ще в 2024 році. Проте, це не було реалізовано. Тому галузь водопостачання опинилася сьогодні фактично на грані зупинки. Ми розуміємо, що людям складно. Але тариф на воду – в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти – не може залишатися на колишньому рівні", - пояснив Кличко.

Реклама

Що передувало?

21 липня у КМДА повідомили, що для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення буде 63,79 грн за кубометр. Такий тариф для населення встановила Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг.

У "Київводоканалі", своєю чергою, заявляли, що цей тариф не покриває фактичних витрат. Раніше підприємство пропонувало значно вищий тариф – майже 90 грн за кубометр. За його розрахунками, водопостачання мало коштувати 50,69 грн за кубометр замість нинішніх 16,16 грн, а водовідведення – 38,21 грн замість 14,22 грн. КМДА повідомляла, що економічно обґрунтована вартість справді наближається до 90 грн, однак запроваджувати такий тариф для населення місто не планує.