Увесь час, стверджує Каплунов, він не мав змоги бачити, де перебуває.

Заступник командира Російського добровольчого корпусу (РДК) з бойової роботи Степан Каплунов заявив, що після викрадення 23 серпня його протягом дев’яти днів утримували на двох об’єктах. За його словами, весь цей час він був позбавлений можливості бачити, де перебуває, а перші дві доби його активно допитували.

Про це Каплунов розповів в інтерв’ю Radio NV.

За його словами, біля будинку, де він проживав, до нього підійшли люди, які представилися поліцейськими. Вони повалили його на землю, одягли кайданки та посадили в чорний BMW. Жодних документів про затримання чи офіційних обвинувачень йому не надали.

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Після цього Каплунова кілька разів перевозили різними автомобілями. Зрештою його доправили до режимного об’єкта, де помістили в камеру та прикували кайданками й ланцюгами.

"Очі в мене були постійно закриті протягом усієї цієї доби", – розповів він.

Каплунов стверджує, що згодом зрозумів: люди, які його утримували, могли бути співробітниками СБУ. За його словами, вони прямо не називали себе представниками служби, однак під час спілкування "обтічно" вказували на свою належність до держбезпеки.

Каплунов стверджує, що його утримували на 2 об'єктах

Загалом, за словами Каплунова, він перебував на двох об’єктах: близько п’яти днів на одному та ще приблизно чотири доби на іншому. Найінтенсивніше допити тривали перші дві доби, після чого спілкування майже припинилося. Каплунов заявив, що йому закидали комунікацію з представниками ФСБ Росії. Він також стверджує, що слідчі намагалися з’ясувати обставини його спілкування з російськими спецслужбами та зв’язок із командуванням.

Фізичного насильства, за винятком самого викрадення, Каплунов не описує. Через дев’ять днів після викрадення його привезли назад до будинку, де він жив, для проведення обшуку. Він не знав, що відбувається за межами місця утримання, оскільки був позбавлений засобів зв’язку.

Саме під час обшуку Каплунов почув через вікно стрілянину, яка 2 вересня сталася на столичних Березняках. Згодом його звільнили бійці спецпідрозділу "Тимур".

Як коментують події в СБУ?

У Службі безпеки України заявили, що стрілянина між співробітниками СБУ та ГУР у Києві сталася під час невідкладних слідчих дій у справі про підготовку замаху.

За версією СБУ, заступник командира РДК у складі Інтернаціонального легіону ГУР МО контактував із ФСБ. Російська спецслужба нібито доручила йому організувати вбивство одного з лідерів російської опозиції, який мав приїхати в Україну на День Незалежності.

У спецслужбі заявили, що фігурант визнав контакти з ФСБ і погодився співпрацювати зі слідством. У його телефоні нібито виявили листування з представником російської спецслужби.

Під час проведення слідчих дій між співробітниками СБУ та ГУР виник конфлікт, який переріс у стрілянину.

Що відомо про стрілянину в Києві?

Служба безпеки спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони запобігла теракту. Зазначається, що теракт готувала ФСБ проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності України.

Раніше, 28 серпня у Telegram-каналі "Російського добровольчого корпусу" (підрозділ ГУР МОУ) з'явився допис про зникнення заступника командира корпусу з бойової роботи Степана Каплунова.

2 вересня у Києві Нацполіція перекрила вулицю Шумського у Дніпровському районі. За даними "Української правди", в цьому районі відбулася перестрілка між СБУ та ГУР, і це могло бути пов'язано саме зі зникненням Каплунова.