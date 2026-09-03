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У Слов’янську на Донеччині внаслідок російського авіаудару поранена дитина. Про це повідомили в ДСНС України.

Від удару пошкоджені чотири багатоквартирні та два приватні будинки, а в одній з адміністративних будівель виникла пожежа.

Ще один обстріл стався у Краматорську. Там російський FPV-дрон влучив у будівлю місцевого підприємства, після чого зайнялася пожежа.

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Рятувальники працювали на місцях обстрілів і локалізували загоряння. Водночас повністю ліквідувати пожежі наразі не вдалося – роботи довелося призупинити через загрозу повторних російських ударів.

Інформація про стан пораненої дитини та наслідки обстрілів уточнюється.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України