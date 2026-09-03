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Угорщина продовжить надавати тимчасовий захист українським чоловікам призовного віку

Таким чином, Угорщина виступила проти рішення Євросоюзу.

Угорщина продовжить надавати тимчасовий захист українським чоловікам призовного віку
прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр
Фото: Facebook/Péter Magyar﻿

Уряд Угорщини залишає за собою право надавати захист чоловікам призовного віку, які прибувають з України, передусім етнічним угорцям із Закарпаття.

Про це пише "Європейська правда" посилаючись на заяву прем'єра Угорщини Петера Мадяра.

Мадяр нагадав, що кілька тижнів тому Європейський Союз ухвалив рішення про те, що не надаватиме тимчасовий захист українським чоловікам призовного віку, якщо вони мають проблеми з військово-обліковими документами. За його словами, Угорщина голосувала проти цього заходу.

"Водночас вчора уряд вирішив, що Угорщина діятиме інакше і надалі залишає за собою право, і діятиме таким чином, щоб надавати статус притулку також чоловікам, які підлягають призову, що тікають на територію Угорщини", – сказав він.

Мадяр уточнив, що це насамперед стосується етнічних угорців із Закарпаття.

"Очевидно, насамперед з огляду на наших закарпатських угорських співвітчизників, таких біженців стає дедалі більше, і, скажу чесно, особисто я, і я це говорив, можливо, вчора і президенту Європейської Ради, і кільком лідерам ЄС, вважаю негідним і незбагненним, що Європейський Союз так вирішив, що він, по суті, замикає батьків і дідусів у країні, що перебуває у стані війни, і не надає їм допомоги, хоча досі правила були іншими", – заявив угорський прем'єр.

  • В липні Рада Європейського Союзу офіційно затвердила рішення щодо продовження режиму тимчасового захисту для українців ще на рік - до 4 березня 2028 року. До директиви вперше було внесено умову, відповідно до якої військовозобов'язані здобувачі статусу мають довести, що не підлягають мобілізації або ж виконали вимоги українського законодавства щодо призову та перетину кордону. 
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