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В серпні підрозділи Міноборони розмінували майже 1000 га звільнених територій

Фахівці знищили 304 вибухонебезпечні предмети.

В серпні підрозділи Міноборони розмінували майже 1000 га звільнених територій
Сапери ДСНС, ілюстративне фото
Фото: ДСНС

 За серпень 2026 року підрозділи Міністерства оборони України розмінували 999 га звільнених територій.

Про це повідомили в Міноборони.

Упродовж місяця очистили від мін та вибухонебезпечних предметів:

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106,8 га сільськогосподарських угідь;

27,15 км автомобільних доріг;

40,7 км залізниці.

За серпень фахівці з розмінування виявили та знищили 304 вибухонебезпечні предмети. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії знешкоджено вже 483 002 такі предмети.

  • У застосунку "Дія" доступні ще дві категорії заяв до Міжнародного реєстру збитків – про державні гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення та про розмінування й очищення від нерозірваних боєприпасів.
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