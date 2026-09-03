В серпні підрозділи Міноборони розмінували майже 1000 га звільнених територій

За серпень 2026 року підрозділи Міністерства оборони України розмінували 999 га звільнених територій.
Про це повідомили в Міноборони.
Упродовж місяця очистили від мін та вибухонебезпечних предметів:
106,8 га сільськогосподарських угідь;
27,15 км автомобільних доріг;
40,7 км залізниці.
За серпень фахівці з розмінування виявили та знищили 304 вибухонебезпечні предмети. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії знешкоджено вже 483 002 такі предмети.
- У застосунку "Дія" доступні ще дві категорії заяв до Міжнародного реєстру збитків – про державні гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення та про розмінування й очищення від нерозірваних боєприпасів.