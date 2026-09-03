В серпні підрозділи Міноборони розмінували майже 1000 га звільнених територій

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За серпень 2026 року підрозділи Міністерства оборони України розмінували 999 га звільнених територій.

Про це повідомили в Міноборони.

Упродовж місяця очистили від мін та вибухонебезпечних предметів:

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106,8 га сільськогосподарських угідь;

27,15 км автомобільних доріг;

40,7 км залізниці.

За серпень фахівці з розмінування виявили та знищили 304 вибухонебезпечні предмети. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії знешкоджено вже 483 002 такі предмети.