Зеленський: заступників керівників СБУ та ГУР звільнять через стрілянину між структурами

Також за результатами службового розслідування буде надана оцінка керівників обох структур.

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Президент України анонсував кадрові рішення в СБУ та ГУР, після стрілянини в Києві між обома структурами.

Про це заявив Володимир Зеленський на своїй сторінці в Telegram.

Будуть звільнені заступники керівників СБУ та ГУР, які, за словами президента, повинні відповідати за цю ситуацію.

Також він зазначив, що щодо керівників обох структур буде надана оцінка за результатами службового розслідування.

"Цілком справедливо: обидві структури повинні відповідати, обидві структури діяли так, як точно не має бути", - йдеться в заяві.