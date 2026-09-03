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Гідрометцентр: в п'ятницю в Україні переважно без опадів

В більшості областей буде прохолодно, окрім півдня та південного сходу.

Гідрометцентр: в п'ятницю в Україні переважно без опадів
Прогноз погоди на 4 вересня
Фото: Український гідрометцентр/Facebook

В п'ятницю, 4 вересня, в Україні здебільшого буде без опадів, лише на північному заході країни та Київщині вдень місцями невеликий дощ. 

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"На висотах над більшою частиною території України все ще знаходитиметься прохолодна повітряна маса, лише на півдні та південному сході країни – відчутно тепліша, тому чекаємо й відповідну температуру", - йдеться в повідомленні.

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Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 8-14°, на півдні та південному сході 14-19°; вдень 22-27°, на південному сході країни до 30°, у західних областях 18-23° 

На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

По області вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 9-14°, вдень 22-27°; у Києві вночі 12-14°, вдень близько 25°.

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