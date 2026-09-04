США закликали своїх громадян не приїздити до Умані на святкування Рош га-Шана

Посольство Сполучених Штатів в Україні випустило рекомендацію для американських громадян не подорожувати до Умані під час святкування нового року за єврейським календарем - Рош га-Шана.

У відомстві нагадали, що Державний департамент класифікує Україну як державу із загрозою четвертого рівня "Не відвідувати" через російські атаки та дію режиму воєнного стану.

Посольство наголошує, що в Умані відсутня достатня кількість укриттів для розміщення усіх паломників на могилу Ребе Нахмана. При цьому Росія "атакувала цивільні будинки та критичну інфраструктуру в Україні, включно з Уманню, влучаючи у житлові та культові споруди, часто без попередження".

Новий рік Рош га-Шана цьогоріч припадає на 11-13 вересня. Чимало паломників-хасидів у попередні роки не відмовлялися від приїзду до України навіть в умовах повномасштабної війни.